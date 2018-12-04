شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: الحوثي يصدم العالم ويقوم بهذا العمل الجبان في الحديدة بعد ساعات من نجاحه في إخراج جرحى إيران وحزب الله "المليشيات تخدع الجميع" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال التحالف العربي، إن ميليشيا الحوثي واصلت اليوم الاثنين، عرقلة دخول السفن إلى ميناء الحديدة، مؤكداً أن الميناء خالٍ من السفن منذ 3 أيام. وأبان العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف، خلال مؤتمر صحافي، في الرياض، أن التحالف أصدر خلال الـ 72 ساعة الماضية 14 تصريحاً لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية. وأضاف، أن التحالف أصدر 23 تصريحاً جوياً، و6 تصاريح برية، و61 تصريحاً لحماية القوافل"، مذكراً بأن إجمالي التصاريح التي منحها التحالف خلال الـ 72 ساعة الماضية بلغت 104 تصاريح. وقال المالكي إن "هناك 5 سفن تنتظر الدخول لمينائي الحديدة والصليف، ومدة الانتظار 26 يوماً". واعتبر تعمد ميليشيا الحوثي الانقلابية بتعطيل دخول وتفريغ حمولة تلك السفن الخمس يعكس إصرارها على مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني، ومفاقمة الكارثة الإنسانية في اليمن. في حين تطرق متحدث التحالف إلى استمرار ميليشيا الحوثي في تجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال، لافتًا إلى أن التحالف أنقذ 102 من الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية وأعاد تأهيلهم بعد ضبطهم في جبهات القتال وسلمهم للحكومة اليمنية. وأكد أن التحالف يشارك ضمن عملياته العسكرية في اليمن في محاربة الخلايا الإرهابية التابعة لـ "القاعدة" و"داعش".



شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: الحوثي يصدم العالم ويقوم بهذا العمل الجبان في الحديدة بعد ساعات من نجاحه في إخراج جرحى إيران وحزب الله "المليشيات تخدع الجميع" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .