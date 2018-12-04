وكيل تعز يشدد على تكثيف الرقابة على المكاتب الإيرادية "صور"

جاء ذلك خلال اجتماع ضمه بقيادة وموظفي فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة.

وشدد المخلافي على الجميع الاضطلاع بمسؤلياتهم والعمل بمهنية وشفافية ومهنية بحسب القوانين واللوائح والأنظمة ، لافتاً الى دور الجهاز المركزي في مكافحة الفساد ،الأمر الذي ينبغي معه تفعيل دور الجهاز في الرقابة على مختلف المرافق وتصحيح الإختلالات اينما وجدت.

.



وناقش الإجتماع عدد من القضايا والإختلالات التى تحصل في بعض المرافق الحكومية والمشاكل التى تعيق المركز على أداء مهامه.

واكد وكيل أول المحافظة على اهمية تعزيز التعاون وتكاتف جهود كافة الشرفاء لإعادة بناء هذه المؤسسة وترسيخ مبدأ سيادة النظام والقانون والتعاون والتكامل بين القضاء والأمن وكافة المؤسسات في إطار إعادة بناء الدولة اليمنية الإتحادية لحفظ كرامة الإنسان اليمني وحقوقه.

من جانبه أكد وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على العيزري التزام الجهاز بدوره الرقابي بحسب الأنظمة واللوائح المنظمة للجهاز ، مشيراً إلى قيام الجهاز بدوره في إعداد التقارير الدورية الشهرية والسنوية للرقابة على أداء المكاتب الحكومية وفقاً للقوانين النافذة.