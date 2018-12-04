مُحسن يكشف عن بداية عاصفة الحزم.. الإمارات هى "المهندس" للمبادرة الخليجية

أشار الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، إلى دور دولة الإمارات منذ تأسيسها فى الوقوف دائماً بجانب الدولة اليمنية فى أزماتها على مدار سنوات كثيرة ماضية، مُضيفاً أن قيادات الإمارات لا تنظر إلى اليمن لمجرد كونها دولة عربية شقيقة ولكن نظرتهم فى كونهم "كيان ونسيج واحد".

ولفت رئيس تحرير موقع الخليج 365، عبر برنامج خط أحمر المُذاع على فضائية الغد المشرق، إلى مواقف الشيخ زايد وتدخله المستمرة لإنهاء الخلافات التى كانت تحدث بين اليمن الشمالى والجنوبي، إضافة إلى إنشائه سد مآرم.

وأضاف مُحسن إلى مشاركة الإمارات الفعالة وبداية عاصفة الحزم، إضافة إلى أن الإمارات هى المهندس الرئيسي للمبادرة الخليجية وهى أول دفعت بكل ما تملكه من العلاقات السياسية بكافة الأطراف ودعت إلى المساندة والوقوف بجانب الشعب اليمني في قضيته، مُشيراً أن قوة علاقتها السياسية بالأطراف كونها دولة تعمل دون أى مطامع أو أهداف للسيطرة السياسية.