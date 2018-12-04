الصليب الأحمر باليمن يدعم فعالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

الخليج 365 - صنعاء

بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أقام صندوق رعاية وتأهيل المعاقين حركيا بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر احتفالا خطابيا وتكريميا.

وحسب بيان، فإنه وخلال الاحتفاء أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن السيد فرانز على أهمية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل دورهم في المجتمع.

وأعلن المسؤول في اللجنة الدولية الالتزام بالاستمرار في دعمهم بالشراكة مع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في اليمن.