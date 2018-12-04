شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحماقة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي اليوم بمطار صنعاء وتسببت بتأخير طائرة الأمم المتحدة .. وما علاقتها بإفشال مشاورات السويد؟ ..«تفاصيل» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت قناة سكاي نيوز عن مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي تسعى إلى إفشال مشاورات السويد بعد عدم التزامها بالاتفاقات مع الأمم المتحدة والتحالف والحكومة الشرعية بشأن نقل الجرحى الحوثيين.

واضافت المصادر ان قيادات مقربة من زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي تدخلت لاستبدال بعض الجرحى من أبناء القبائل بآخرين من أقارب الحوثي؛ مما تسبب بتأخير إقلاع طائرة الأمم المتحدة.

وكان المبعوث الأممي وصل، اليوم، إلى صنعاء لمرافقة وفد الحوثيين والجرحى الذين ألحوا على نقلهم؛ فيما تقول مصادر ان الجرحى عبارة عن عناصر عراقية وإيرانية يراد اخراجهم على أنهم جرحى يمنيون يتبعون المليشيا.