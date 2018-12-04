شكرا لقرائتكم خبر عن تيفاني.. ابنة ترامب الصغرى ”والأجمل” على علاقة عشق بشاب من أصول لبنانية..! (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية، أن ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على علاقة بشاب من أصول لبنانية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، فإن تيفاني ترامب (25 عاما)، ارتبطت مؤخرا بالشاب مايكل بولس، وهو من أصول لبنانية، نشأ وترعرع في الولايات المتحدة، قبل أن ينتقل للعيش في لندن.

فيما قالت صحيفة "آي أونلاين" الأمريكية، إن بولس وترامب تعارفا خلال الإجازة الصيفية الماضية في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وظهر بولس إلى جانب ترامب في عرض للموضة والأزياء بنيويورك في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقالت "ديلي ميل"، إن أنباء تحدثت عن أن الابنة الصغرى لترامب جلبت عشيقها إلى حفل عشاء "عيد الشكر" قبل أيام.

وانفصلت تيفاني ترامب قبل عدة شهور عن حبيبها السابق، روس ميكانيك.

يذكر أن والد مايكل بولس رجل أعمال ثري يملك استثمارات عديدة في نيجيريا، من ضمنها شركات سيارات، وإنشاءات.

وعادة ما يطلق على تيفاني لقب "المنسية" لأن إخوتها من أبيها كانوا يغطون على حضورها. ولدى ترامب خمسة أبناء، هم: دونالد الأصغر، وإيفانكا، وإريك، وبارون أصغرهم سنا.. وتيفاني.

وتيفاني كانت ثمرة علاقة والدها بالممثلة الأمريكية، مارلا ميبلز، ويبدو أن ترامب لم يكن يتوقع قدومها، إذ قال بعد أن أخبرته والدتها بأنها حامل: "ماذا علينا أن نفعل بشأن ذلك؟".