شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي : الحوثي منع السفن من دخول الحديدة منذ 3 أيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن ميناء الحديدة خالٍ من السفن منذ 3 أيام، بسبب قيام الميليشيات الحوثية بعرقلة دخول السفن إليه.

وأضاف المتحدث باسم التحالف العقيد، تركي المالكي، في مؤتمر صحافي بالرياض اليوم الاثنين أنهم أصدروا 14 تصريحاً لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.

وقال المالكي إن التحالف أصدر 23 تصريحاً جوياً، و14 تصريحاً بحرياً، و6 تصاريح برية، و61 تصريحاً لحماية القوافل، بإجمالي 104 تصاريح، خلال الـ 72 ساعة.

وأضاف المتحدث باسم التحالف أن هناك 5 سفن تنتظر الدخول لميناء الحديدة والصليف، ومدة الانتظار 26 يوماً، حيث ما زالت ميليشيا الحوثي الانقلابية تؤثر على الشعب اليمني، بتعمدها تعطيل دخول وتفريغ حمولة تلك السفن الخمس.

وقال إن التحالف أنقذ 102 من الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية وأعدنا تأهيلهم. مؤكداً على أن التحالف يشارك في محاربة القاعدة وداعش في اليمن.