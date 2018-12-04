شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف (تفاصيل) ماحدث مساء اليوم بمطار صنعاء.. عبدالملك الحوثي يتدخل شخصيا في اللحظات الأخيرة ويوجه صفعة قوية للمبعوث الأممي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر في مطار العاصمة صنعاء اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2018م أن مليشيا الحوثي تماطل في إجراءات نقل جرحى يقاتلون في صفوفها ، من مطار صنعاء لتسفيرهم إلى سلطنة عمان على متن الطائرة الأممية التي وصلت اليوم.

ونقل مأرب برس عن المصادر، بأن سبب المماطلة و التعطيل ان هناك محاولات في ادراج مقربين من عبدالملك بعد تغييب بعض الجرحى عن الحضور لاسباب غير معروفة. واضافت المصادر ان هناك جهود في اللحظات الاخيرة تجري مع الامم المتحدة للقبول بتغيير الاسماء.

وأكدت المصادر إن المبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي وصل قبل ساعات إلى مطار صنعاء يسعى الى معالجة ذلك. وأفادت ، بان مماطلة الحوثيين في نقل الجرحى يأتي في سياق تهربهم من حضور مشاورات السلام في السويد، كما سبق لهم فعل ذلك عندما عطلوا مشاورات جنيف الأخيرة وكجزء من مبادئ الحركة في عدم إيفاء المليشيا الحوثية بالعهود والمواثيق.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين تسهيله لعملية نقل جرحى الحوثيين مع مرافقيهم إلى مسقط اليوم عبر طائرة الأمم المتحدة بطلب من المبعوث الأممي، وبتنسيق مع الحكومة الشرعية اليمنية. وقال ناطق التحالف العقيد تركي المالكي إن طائرة أممية ستصل الاثنين مطار صنعاء لإخلاء الجرحى يرافقهم 50 مرافقا و3 أطباء يمنيين وطبيب يتبع للأمم المتحدة من صنعاء إلى مسقط لاسباب انسانية.