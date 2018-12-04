قيادي حوثي يتحدث عن توقيع اتفاق لتبادل الأسرى

الخليج 365 - متابعات

أعلن قيادي حوثي الاثنين، عن توقيع ملف تبادل الأسرى بينها والحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية.

وقال رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين عبدالقادر المرتضى في تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن جماعته تلقت بلاغاً من مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث إن مندوب التحالف والحكومة وقع على الاتفاق.

وأشار إلى إن الاتفاق «المبرم بيننا وبينهم على ملف الأسرى جرى برعاية الأمم المتحدة والذي وقعناه نحن بتاريخ 15/11/2018».