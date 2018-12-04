رئيس تحرير موقع القيادة الإماراتية تُحارب التطرف وتحتضن الديانات المُختلفة

قال الدكتور جمال مِحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال برنامج خط أحمر المُذاع على فضائية الغد المشرق، إن الوحدة الإماراتية نموذجاً للتنمية والرفاهية لكل أبناء الوطن العربي، مُشيراً إلى أن القيادة الإماراتية تعمل على التنمية والتنوير الفِكرى والثقافي دائماً وتُحارب التطرف.

وأضاف رئيس تحرير الخليج 365، أن الإمارات تحتضن بين شوارعها الكثير من المواطنين من مختلف الجنسيات والديانات، والكل يعيش فى أمان وسلام.

ولفت مُحسن إلى وجود طبقات مُختلفة يعملون من أجل البناء وتكوين الوحدة الإنسانية، مُضيفاً أن الإمارات لا تسعي إلى أى مطامع من خلال تقديم الدعم لأشقائها بالمنطقة.

