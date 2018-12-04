السعودية: إيران سعت لتأسيس حزب الله باليمن ولن نسمح بذلك.. فيديو

الخليج 365 - واشنطن

وزع سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الامريكية الأمير خالد بن سلمان مقطع فيديو يظهر زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي وهو يوالي زعيم حزب الله الارهابي حسن نصر الله، مؤكداً أن النظام الإيراني سعى لتأسيس حزب الله في اليمن.

وقال خالد بن سلمان بتغريدة على حسابه "لم يكتف النظام الإيراني بسجله الدموي في المنطقة بل سعى الى تأسيس حزب الله آخر في جزيرة العرب، ومكن أتباعه الحوثيين من مهاجمة الشعب اليمني الشقيق وجعلهم اداة لطعن وطنهم في ولاء كامل لجهة خارجية تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف "المملكة لن تسمح بظهور حزب الله آخر في جزيرة العرب".