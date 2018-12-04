القربي: استشهاد صالح خسارة للمؤتمر ولقوى الخير والسلام

الخليج 365 - عدن

قال الامين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام إن مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح كان خسارة للوطن ولقوى الخير والسلام.

وأضاف القربي في تغريدة بحسابه اليوم "استشهاد الزعيم والامين العام رحمهما الله لم يكن خسارة للمؤتمر فقط وانما خسارة للوطن ولقوى الخير والسلام والفكر المستنير".

وأضاف "سيبقى يوم ٤ ديسمبر رمزاً للبطولة و التضحية من اجل حرية الشعب والنظام الجمهوري ومبادئ الثورة اليمنية وسيكون هذا اليوم يوم تجديد العهد والوفاء للشهيدين العظيمين

وأوضح «اليوم استكملنا إجراءات التوقيع واستلمنا نسخة من الاتفاق الموقع، وإن شاء الله ستكون هذه الخطوة الأولى لإنهاء هذا الملف الإنساني، ونأمل أن تسير مرحلة التنفيذ لهذا الاتفاق بكل سلاسة وبدون أي عراقيل".