شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : طائرة أثيوبية ستقلع من مطار صنعاء بعد قليل وهذا ماتحمله ..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية لـ اليمن العربي، إن طائرة اثيوبية ستقلع بعد قليل من مطار صنعاء الدولي وتحمل على متنها جرحى حوثيين بعد أن سمح التحالف العربي لهم بالخروج.



وذكرت المصادر أن الطائرة الاثيوبية والتي استأجرتها الامم المتحدة تحمل خسمين جريح حوثيين وخمسين أخرين مرافقين لهم.



وجاء ذلك بعد أن وصل المبعوث الاممي عصر اليوم الى مطار صنعاء وذلك بكونه وسيط على نقل الجرحى الحوثيين.



ومن المقرر أن تبدأ المشاورات في السويد خلال الاسبوع الجاري.