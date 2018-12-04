شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري بتعز: لن يتحول سلاحنا إلى صدور بعضنا ويجب الكف عن تسويق مشاريع الفتنة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد قائد في الجيش الوطني بتعز أن سلاح الجيش الوطني لن يتحول إلى صدور منتسبيه.

وقال العميد/ ابوبكر الجبولي / قائد اللواء الرابع مشاه جبلي في حفل تخرج دفعة جديدة من منتسبي اللواء، قال "لن يتحول هذا السلاح الى صدور بعضنا ابداً، وعلى الواهمين الكف عن تسويق مشاريع الفتنة فعدونا واحد، ومعركتنا واحدة، معركة استعادة الدولة وحماية الوطن".

وأقام اللواء الرابع مشاه جبلي، صباح اليوم الاثنين، حفل تخرج الدفعة الثالثة من منتسبيه بمدينة التربة، تزامناً مع الذكرى الـ 51 لعيد الـ 30 من نوفمبر.

وخاطب الجبولي الخريجين بالقول " انتم من سيغيّر الحسابات والموازين، وأنتم من سترسمون بكفاحكم للوطن مجده وتعيدون له عزته ومكانته كما بدأتموها مقاومة وها انتم تتأهلون كجيش وطني أكثر انضباطاً واقتداراً.

وتابع العميد الجبولي "ستظل أيدينا كما هي ممدودة لمساندة الجميع، والى جانب كل القوى العسكرية والأمنية، كلهم إخواننا، وسلاحنا الى جانب سلاحهم".

وعن رمزية تاريخ تخرج هذه الدفعة، قال الجبولي انه تم اختيار هذا اليوم اولا تزامنا مع عيد الاستقلال وذكرى الـ 30 نوفمبر وتزامنه مع الذكرى الثانية لتحرير جبال المقاطرة وفتح طريق هيجة العبد وازالة خطر المليشيات الانقلابية من على مشارف منطقة البيضاء طور الباحة.