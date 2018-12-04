شكرا لقرائتكم خبر عن أخر (تحديث )ارتفاع جديد ومفاجيء لاسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني (اسعار الصرف مساء اليوم ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شهدت اسعار الصرف في العاصمة صنعاء قبل قليل تحولًا جديدًا ، حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي أمام الريال اليمني.
وأوضحت مصادر مصرفية ان سعر الدولار الأمريكي بلغ 492 والريال 131
يأتي ذلك بعد يوم واحد من استقرار الدولار الأمريكي 485 والريال السعودي 128
وبحسب المصادر قد يستقر الدولار الأمريكي بسعر 500ريال يمني.
شكرا لقرائتكم خبر عن أخر (تحديث )ارتفاع جديد ومفاجيء لاسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني (اسعار الصرف مساء اليوم ) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .