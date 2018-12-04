شكرا لقرائتكم خبر عن أخر (تحديث )ارتفاع جديد ومفاجيء لاسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني (اسعار الصرف مساء اليوم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت اسعار الصرف في العاصمة صنعاء قبل قليل تحولًا جديدًا ، حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي أمام الريال اليمني.

وأوضحت مصادر مصرفية ان سعر الدولار الأمريكي بلغ 492 والريال 131

يأتي ذلك بعد يوم واحد من استقرار الدولار الأمريكي 485 والريال السعودي 128

وبحسب المصادر قد يستقر الدولار الأمريكي بسعر 500ريال يمني.