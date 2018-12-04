شكرا لقرائتكم خبر عن في غضون يومين ..العملات الأجنبية تعاود الصعود أمام الريال اليمني (أسعار الصرف اليوم الأثنين) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت العملات الأجنبية العودة أمام الريال اليمني في عدد من المحافظات اليمنية، بعد هبوط كبير دام لعدة أسابيع، حقق فيها الريال أرقاما متفاوتة وبفوارق كبيرة مقارنة بفترة الهبوط خلال الأشهر الماضية.

وقال عملاء محال صرافة اليوم الأثنين لــ “بوابتي” ” إن سعر صرف الريال اليمني بدأ بالهبوط أمام العملات الأجنبية، بعد تعافيه خلال الأسابيع الماضية”.





وأورد العملاء سعر الصرف اليوم الأثنين، حيث أكدوا الرقم 128 – 134 ألف ريال يمني (شراء – بيع) لكل ألف ريال السعودي في محافظة مأرب، فيما الدولار 470- 485 (شراء – بيع ) ريال يمني لكل دولار واحد أمريكي، بعد أن وصل سعر الصرف إلى 105 للسعودي والدولار 390 خلال اليومين الماضيين”.

ويأتي هذا الهبوط للريال اليمني جراء عدم وجود رقابة للسلطات الحكومية على محال الصرافة، وفرض التسعيرة الحكومية الرسمية للبنك المركزي التي أعلن عنها في وقت سابق قريب.