مُحسن: الإمارات بذلت جهداً كبيراً لتدريب النخبة الحضرمية للقضاء على "القاعدة"

كشف الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، عن مشاركة الإمارات بشكل واضح فى قيادة التحالف العربي على الرغم من فقدان شهداء، إلا أن هناك عزيمة على إنهاء الأزمة والانتصار لعروبة الشعب اليمني.

وأضاف مُحسن أن الإمارات وضعت خطة متكاملة لحظة توليها ملف تحرير عدن من قبضة عناصر مليشيا الحوثي؛ ونجحت فى إيصال الأسلحة والمُقاتلين إلى ساحة الحرب لتطهير المدينة، انتقالاً إلى مدينة حضرموت وإطلاق قرار مساندة المملكة العربية السعودية وتدريب أبناء حضرموت وإنشاء النخبة الحضرمية وتمويلها وتدريبها، مُتلفظاً "بعد ذلك تحقق نصر لم يتوقعه أحد".

وقال رئيس تحرير موقع الخليج 365، إن تطهير حضرموت والقضاء على تنظيم القاعدة لم يستغرق سوي 48 ساعة لإنهاء سيطرة عناصر القاعدة على المدينة وطردهم منها.

ولفت مُحسن خلال برنامج خط أحمر المُذاع على فضائية الغد المشرق، إلى مساندة النخبة الحضرمية فى عملية تحرير حضرموت عن طريق التدريب والتأهيل والمشاركة، حتى نجاحها في تحرير الجنوب والساحل الغربي من الحوثيين وحضرموت من القاعدة.

