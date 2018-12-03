وأضاف مُحسن أن الإمارات وضعت خطة متكاملة لحظة توليها ملف تحرير عدن من قبضة عناصر مليشيا الحوثي؛ ونجحت فى إيصال الأسلحة والمُقاتلين إلى ساحة الحرب لتطهير المدينة، انتقالاً إلى مدينة حضرموت وإطلاق قرار مساندة المملكة العربية السعودية وتدريب أبناء حضرموت وإنشاء النخبة الحضرمية وتمويلها وتدريبها، مُتلفظاً "بعد ذلك تحقق نصر لم يتوقعه أحد".
وقال رئيس تحرير موقع الخليج 365، إن تطهير حضرموت والقضاء على تنظيم القاعدة لم يستغرق سوي 48 ساعة لإنهاء سيطرة عناصر القاعدة على المدينة وطردهم منها.
ولفت مُحسن خلال برنامج خط أحمر المُذاع على فضائية الغد المشرق، إلى مساندة النخبة الحضرمية فى عملية تحرير حضرموت عن طريق التدريب والتأهيل والمشاركة، حتى نجاحها في تحرير الجنوب والساحل الغربي من الحوثيين وحضرموت من القاعدة.
شكرا لقرائتكم خبر عن مُحسن: الإمارات بذلت جهداً كبيراً لتدريب النخبة الحضرمية للقضاء على "القاعدة" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .