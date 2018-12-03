شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة .. تسعيرة جديدة مخفضة وغير مسبوقة للمواد الغذائية وأطقم عسكرية للاشراف وأرقام هواتف للإبلاغ عن المخالفين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قائمة أسعار جديدة لتجار الجملة والتجزئة والمطاعم وافران الروتي . وبحسب ماتم تداوله فقد تم إرفاق ارقام للإبلاغ عن المخالفين عن التسعيرة المحددة، وكانت كالآتي :

الأخوة المواطنين بمحافظة عدن للإبلاغ عن المحلات التجارية المخالفة للتسعيرة المحددة من قبل مكتب الصناعة بعدن بشأن المواد الغذائية يرجى التواصل مع مندوبي الرقابة بمكتب الصناعة على الأرقام التالية :

737739721 736952540 739203389 تعديل في الأسعار الجديده لمجموعه صابون كرستال صغير 80ريال اندومي 90ريال عيصر راني علب 120ريال جبنه سالم 450ريال جبنه ابو ولد550ريال حليب بي بي صغير 80ريال دلسي صغير 120 ريال دلسي كبير 180ريال فاين فل عايلي 450 ريال عصير دلتل 70ريال عصير ربيع صغير 110ريال حليب موز صغير 60ريال حليب موز كبير 150ريال عصير فاخر زجاج 120ريال عصير فاخر عايلي 480ريال عصير سيزر 150ريال حليب الربيع 170ريال حليب يماني 130ريال البيض 7500ريال شطه صغير 90ريال شطه كبير 250ريال موسي 200ريال شاهي الكبوس صغير 110ريال شاهي الكبوس كبير 450ريال ماء شملان صغير 100ريال ماء شملان كبير 150ريال الدجاجة المشوي 1000ريال النفر الرز 200 ريال الشاهي الاحمر 30 ريال الشاهي الحليب 50 ريال الساندويش 50 ريال الروتي سبعة 100ريال هــذا الأسعار الجديده الي الموردين وتجار الجمله والتجزءه بالتقيد بالاسعار الجديده مالم سيتم محاسبتهم من الجهات المعنية ملاحظة : في طقم بكل مديرية للقبض على صاحب البقالة ألي يتزايد. بالنسبة لكريتر الطقم بالجولة حق الفل (كريتر)