شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول فيديو.. لجرحى الحوثيين الذين غادروا صنعاء اليوم إلى مسقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت وكالة رويترز للأنباء فيديو قالت إنه للجرحى الحوثيين الذين غادروا صنعاء اليوم إلى مسقط. واشترطت جماعة الحوثي نقل 50 جريحا مع مرافقيهم من صنعاء إلى مسقط للقبول في المشاركة في مشاورات السويد وشاهد مصور لرويترز مجموعة من 50 مقاتلا يدخلون مطار صنعاء لانتظار طائرة تجارية تابعة للأمم المتحدة تنقلهم إلى عمان للعلاج. وقال التحالف في بيان إنه وافق على الإجلاء ”لدواع إنسانية وضمن إطار بناء الثقة بين الأطراف اليمنية للتمهيد لمفاوضات السويد“ المقرر أن تتركز كذلك على تشكيل هيئة حكم انتقالية. لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــا

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