بالصور.. بتمويل الهلال الإماراتي حفل فني وخطابي بتعز بمناسبة الذكرى الـ51 لعيد الاستقلال

أقامت السلطة المحلية في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز ،صباح اليوم، حفلاَ فنياَ وخطابياَ بمناسبة الذكرى الـ 51 لعيد الاستقلال المجيد ، وذلك برعاية محافظة محافظ تعز الدكتور أمين أحمد محمود وبتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي.

وبحسب متابعة "الخليج 365"، قال وكيل محافظة تعز الأستاذ محمد عبدالعزيز الصنوي إن يوم الـ30 من نوفمبر مثلت لحظة فارقة في حياة اليمنيين في ظل خروج أخر جندي بريطاني من أراضي جنوب اليمن ،مقدماَ التهاني للقيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بمناسبة الذكرى الـ51 لعيد الجلاء.

كما هنأ الصنوي القيادة السياسية ودولة الإمارات العربية والشعب الإماراتي بذكرى العيد الوطني الـ47 لدولة الإمارات والذي جاء متزامناَ مع احتفالات شعبنا اليمني بالذكرى الـ51 للاستقلال ،شاكراَ الهلال الأحمر الإماراتي لما يقدمه من مشاريع خدمية في محافظة تعز، بما في ذلك مديريات الحجرية.

من جانبه تحدث مدير مديرية الشمايتين الاستاذ عبدالعزيز الشيباني عن التضحيات التي قدمت في سبيل طرد الاستعمار البريطاني من الجنوب والتي انطلقت شرارتها من جبال ردفان بقيادة البطل راجح لبوزه ورفاقه.

وثمن الشيباني الأعمال الإنسانية والخدمية التي ينفذها الهلال الأحمر الإمارتي في سبيل التخفيف من معاناة المواطنين ،مشيداَ بالدور الكبير والمحوري لدولة الامارات العربية المتحدة على الصعيد العسكري والسياسي منذ انطلاق عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية.