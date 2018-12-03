الكعبي: استرضاء المبعوث الأممي للميليشيات الحوثية مبالغ فيه

استغرب المحلل والخبير العسكري خلفان الكعبي من موقف المبعوث الاممي البريطاني مارتن غريفيث باسترضاء الميليشيات الحوثية الايرانية على حساب اليمنيين.

وقال الكعبي بتغريدة بحسابه رصدها الخليج 365 اليوم إن "استرضاء المبعوث الاممي للمليشيات الحوثيه مبالغ فيه من المهم ابقاء 27 مليون يمني بصورةما يحدث، لة كان هناك منصة اعلامية حكومية ليكون الشعب اليمني على دراية بما يحدث".

وأضاف أن "الحوثيين لا ثقة فيهم ابدا ، وللأسف لا مناص من التفاوض مع الحوثه الاوغاد اذناب ايران حاليا.الحسم العسكري بديلا جاهزا".