لقاء تنسيقي موسع لأجهزة السلطة القضائية والأمنية بتعز..وهذه مخرجاته

تعز - الخليج 365

أكد وكيل أول محافظة تعز، الدكتور عبدالقوي المخلافي، على ضرورة التكامل بين الأجهزة القضائية كسلطة عليا والاجهزة الأمنية كسلطة مساعدة

جاء ذلك خلال لقاء تنسيقي عقد بمحافظة تعز ،اليوم، لأجهزة السلطة القضائية والاجهزة الأمنية بالمحافظة برئاسة وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي.

واكد اللقاء الذي ضم رؤساء واعضاء المحاكم الاستئنافية والابتدائية والمتخصصة برئاسة رئيس محكمة استئناف تعز القاضي احمد الحمودي ورئيس نيابة استئناف تعز القاضي عبدالواحد منصور ومدير عام شرطة تعز العميد منصور الاكحلي وقائد الشرطة العسكرية العميد جمال الشميري ورؤساء واعضاء النيابة الاستئنافية والابتدائية على اهمية تعزيز التنسيق وتكامل الادوار والاداء بين الاجهزة القضائية والأمنية بما يمكن من بسط النظام والقانون وتعزيز الأمن والاستقرار وحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم.

كما شدد اللقاء على اهمية الاستمرار في رفع مستوى الأداء المهني لمنتسبي الشرطة والامن خاصة، مايتعلق بعمل محاضر الضبط وجمع الاستدلالات بما يسد أي ثغرات قانونية قد يستند اليها المجرمون للإفلات من العقاب والعدالة.

واكد وكيل أول المحافظة على ضرورة التكامل بين الأجهزة القضائية كسلطة عليا والاجهزة الأمنية كسلطة مساعدة للقضاء وتعمل تحت اشرافه من اجل بسط سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار وحفظ حقوق الناس والانطلاق بالتنمية حيث انه لا تنمية بدون امن واستقرار وقضاء فاعل وعادل ونزيه.

وحث وكيل اول المحافظ الأجهزة الامنية والقضائية بسرعة البت في القضايا المطروحة اولاً باول وتسهيل ومساندة القضاء في اداء مهامه وتنفيذ اوامره وأحكامه.

وقال الوكيل المخلافي" يجب ان نرفع سقف القانون على رؤوسنا ونمضي قُـدماً رغم الصعوبات التي تواجهنا".

واضاف" المخلافي : يجب ان لا ننسى اننا ما زلنا في مرحلة حرب ومازالت المليشيا الانقلابية الحوثية المدعومة من ايران ترسل صواريخ الموت على سكان هذه المدينة".

من جهته كلف الوكيل المخلافي ،مدير عام شرطة تعز العميد منصور الاكحلي وقائد الشرطة العسكرية العميد جمال الشميري لعمل خطة انتشار أمني لحماية المحاكم والنيابات بما يمكنها من أداء واجبها على أكمل وجه.

فيما أوضح رئيس النيابة العامة القاضي عبد الواحد منصور أن المحاكم والنيابات لديها برنامج عملي لتعزيز سلطة القانون والحد من ارتكاب الجرائم وسرعة إصدار الأحكام الجزائية والعقابية لردع الخارجين عن القانون ومرتكبي الجرائم في المدينة.

حضر الإجتماع عدد من القضاة وأعضاء النيابات وقادة الأجهزة الأمنية في المحافظة.