أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الاثنين، الموافق 3 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي: تحليق لطيران التحالف في أجواء صنعاء التحالف: إصدار 14 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية والمليشيا تعرقل 5 مقربون من زعيم المليشيات يتسببون بتأخير إقلاع طائرة الأمم المتحدة العوج يبحث مع السفير البريطاني تفعيل الدعم المقدم من المانحين عاجل.. طائرة أثيوبية ستقلع من مطار صنعاء تحمل 100 جريح حوثي مسهور: المبعوث الأممي يمضي في مهمة تفكيك المرجعيات الإمارات تعيد الحياة للقطاع الصحي في بلادنا 65 طناً من المشتقات النفطية تصل عدن ضمن المنحة السعودية الطائرة الاثيوبية تقلع من مطار صنعاء تحمل 50 حوثي إلى سلطنة عمان عصابة مسلحة تنهب 80 مليون ريال من بائع قات في عدن مدير شرطة المهرة يتفقد سير العمل في مشروع تأهيل نقطة الدمخ بالمسيلة بالصور.. مناقشة التحضيرات الجارية للإحتفال بمناسبة عيد الجلاء في المهرة انشقاقات جديدة في قيادات مليشيا الحوثي الإنقلابية لقاء تنسيقي موسع لأجهزة السلطة القضائية والأمنية بتعز..وهذه مخرجاته الأكحلي: مخرجات الحوار الوطني هي الحل الناجز لكل ما يتصل بمشاكل البلد بالصور.. بتمويل الهلال الإماراتي حفل فني وخطابي بتعز بمناسبة الذكرى الـ51 لعيد الاستقلال بالصور.. اللواء الرابع يحتفل بتخرج الدفعة القتالية الثالثة من منتسبيه جنوب تعز اجتماع بالمهرة لمعالجة أضرار "لبان" في قطاع المياه والصرف الحي "صور" مصادر تابعة للحوثيين تكشف تفاصيل حول إصابات الجرحى المغادرين لمسقط فتح يبحث مع الربيعة المشاريع الاغاثية والإنسانية المقدمة لليمن

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