شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : عملية خاطفة داخل تعز اختطاف وقتل جنود الشرطة العسكرية في اخطر توغل داخل المدينة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تمكنت مجاميع مسلحة مجهولة من فتل عدد من افراد الشرطة العسكرية والاستيلاء على الطقم والفرار به من امام مستشفى البريهي داخل مدينة تعز

وقال شهود عيان انهم فوجئو باطلاق نار كثيف من قبل مسلحين على دورية تابعة للشرطة العسكرية كانت متوقفة امام مستشفى البريهي وبلحظات استولى المسلحين على الطقم ولاذو بالفرار وترك افراد الشرطة العسكرية يسبحون بدمائهم