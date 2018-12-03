ميلشيات الحوثي تُسرح 200 عامل من جمارك محافظة إب

سرحت مليشيا الحوثي الانقلابية، 200 عامل من أبناء محافظة إب، من عملهم في جمارك إب المستحدث من الحوثيين.

وقالت مصادر إعلامية، إن إدارة الجمرك الحوثي، قامت بتسريح 200 عامل من عمال اليومية ـ حمالين ـ ، واستبدلتهم بآخرين من ذمار.

وبحسب المصادر فإن ذلك جاء بعد دمج نقطتي الجمارك في محافظتي (ذمار ـ إب) ليكون منفذاً واحداً في معسكر الحمزة بمنطقة ميتم شرق إب.

وتشير المصادر بان المليشيا عمدت على تمكين موالين لها من محافظة ذمار في إدارة وتشغيل المنفذ الجمركي الذي يدر عليها عشرات الملايين.

وفي أغرب تعليق على عملية التسريح والإحلال قال القائم بأعمال الجمرك ـ وفق مصدر إعلامي ـ بأن عمال اليومية من إب غير مؤهلين الأمر الذي اضطرنا للاستعانة بذوي الخبرات من محافظة ذمار.

وكانت المليشيا الانقلابية قد قامت في وقت سابق بدمج منفذي الجمارك في إب وذمار تحت إدارة واحدة وقامت بتوسعته في منطقة ميتم شرق إب.