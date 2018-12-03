أمين عام مجلس التعاون الخليجي يكشف دعم دول الخليج خلال 3 سنوات

قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني ان دول المجلس قدمت ما مجموعه 18 مليار دولار أمريكي لليمن خلال ثلاث سنوات.

وأكد الزياني في المؤتمر السنوي الثامن للشراكة الفعالة وتبادل المعلومات الذي بدأ أعماله في الكويت، حرص دول التحالف لدعم الشرعية على الوقوف مع الشعب اليمني ونصرته، والتزامه بمد يد العون ومساعدة المتضررين والمحتاجين في مختلف المحافظات.

وأشار إلى ما يواجه الشعب اليمني منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة، وسطو هذه الجماعة على المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية وتسخيرها للمجهود الحربي.

وأشاد الزياني بمبادرة "إمداد" التي أطلقتها الأسبوع الماضي كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة بتقديم دعم إضافي لليمن بمبلغ وقدره 500 مليون دولار أمريكي مناصفة بينهما، لسد الاحتياج الإنساني في اليمن وتوفير الاحتياجات الغذائية لحوالي 12 مليون يمني في حاجة ماسة إلى الغذاء.