محروس يناقش مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية في سقطرى

ناقش محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس اليوم مع فريق من صندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا المشاريع المتعثرة والمشاريع الجديدة التي سيقدمها الصندوق الاجتماعي للمحافظة خلال الفترة القادمة. واستمع محروس من فريق الصندوق المكون من ضابط مشاريع برنامج النقد مقابل العمل سالم فلوقه ومساعد فني البرنامج المهندس علي الشعبي إلى خطة الصندوق القادمة في المحافظة والتي تشمل عدة مجالات تهدف الى تحقيق التنمية وإيجاد فرص عمل للمواطنين. وأشاد محروس بالمشاريع التي يقدمها الصندوق للمحافظة والتي تلامس احتياج المحافظة وتشارك المجتمعات المحلية في صناعتها.

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