فتح يبحث مع الربيعة المشاريع الاغاثية والإنسانية المقدمة لليمن

بحث وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح اليوم مع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة مشاريع المركز في اليمن وخطته الاغاثية للعام 2019م، ومؤتمر الهجرة الذي سيقام في جيبوتي.

وجرى مناقشة الدعم الإضافي المقدم لليمن عن طريق المنظمات الأممية عبر مبادرة امداد والبالغ قيمها 500 مليون دولار لسد فجوة الاحتياج الإنساني، مثمناً استجابة دول المجلس ومسارعتها في تقديم متطلبات العملية الاغاثية في اليمن، ودعمها لخطط الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن خصوصاً ما تم تقديمه من دعم للاستجابة الإنسانية للعام 2018 بأكثر من مليار و250 مليون دولار.

وأشار فتح الى أهمية مبادرة (امداد) خصوصا وأنها تركز على الفئات الأكثر تضرراً، كالأطفال الذين يعانون سوء التغذية، والأطفال دون سن الخامسة، وأطفال المدارس، والنساء و الحوامل والمرضعات والمعيلات لأسرهن، وكذلك كبار السن والمرض. ويستفيد منها اكثر من 12 مليون شخص في اليمن.

وجرى مناقشة المشاريع الاغاثية التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية والتي يتم تنفيذها في عدد من المحافظات وخصوصاً ومشاريع المركز المقدمة للنازحين اليمنين في جيبوتي والقرية السعودية المحتوية على وحدات سكنية مجهزه بكافة الخدمات للنازحين اليمنين، في جيبوتي، واستمرار المركز في تقديم الدعم الاغاثي المتنوع لمحافظة الحديدة. ومشاريع دعم سبل العيش التي ينفذها المركز في المحافظات المحررة بالتعاون مع شركاء محليين.

وثمن فتح كافة الجهود الاغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي والهيئات الاغاثية المانحة ومكتب تنسيق المساعدات الاغاثية والإنسانية الخليجي المقدم لليمن، لافتاً الى ان اللجنة العليا للإغاثة مستمرة بالتنسيق والشراكة والتعاون مع كافة هذه الهيئات في تقديم وايصال المساعدات الاغاثية الى كافة المحافظات اليمنية دون استثناء.