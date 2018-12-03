مصادر تابعة للحوثيين تكشف تفاصيل حول إصابات الجرحى المغادرين لمسقط

كشفت مصادر حوثية تفاصيل حول طبيعة اصابات بعض الجرحى من عناصر الجماعة الذين غادروا اليوم العاصمة صنعاء إلى العاصمة العُمانية مسقط.

ونقلت المصادر عن اطباء مرافقين للجرحى أنهم فيما أوضح الأطباء المرافقين للجرحى أن المصابين يعانون من إصابات مختلفة وبالغة في العيون وكسور كبيرة في الذراعات والأطراف والساقين وشظايا في أجسام بعضهم.

وكان الجرحى وعددهم 50 غادروا على ظهر طائرة خاصة من صنعاء إلى مسقط بعد ان منحهم تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية التصريحات اللازمة تجاوبا مع جهود الأمم المتحدة.