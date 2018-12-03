إتلاف 25 طناً من الدواجن المجمدة والفاسدة بصنعاء

أعلنت مصادر في وزارة الزراعة الخاضعة للميليشيات الحوثية في صنعاء إتلاف 25 طنا من الدواجن المجمدة والفاسدة تم ضبطها في المنفذ الجمركي صنعاء بعد الكشف عنها وفحصها من قبل المختصين.

وذكر مسؤولون في الوزارة في تصريحات صحفية أن الملاحظات الأولية ونتائج الفحص والتقييم لهذه الكمية من الدواجن أكدت أنها دواجن تالفة نتيجة سوء عملية الحفظ والتخزين وأصبحت غير قابلة للاستهلاك.

وأضافوا أن الدواجن والمواد الغذائية في حال فسادها وتعرضها لتلف تكون أعلى مستويات السمية وبذلك يجب إتلاف الدواجن الفاسدة وإعدامها حفاظا على صحة الإنسان.