مقتل فنان شعبي على يد مسلحين مجهولين أمام منزله وسط صنعاء (فيديو)

قتل، مساء أمس الأحد، فنانا شعبيا، على يد مسلحين مجهولين، أمام منزله بالعاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن الفنان الشعبي معين الصبري، قتل على يد مسلحين مجهولين مساء أمس الأحد، أمام منزله في حي مسيك، وسط العاصمة صنعاء.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو يظهر الفنان الصبري وهو مضرجا بالدماء بعد مقتله من قبل العصابة المسلحة داخل منزله.

ولم توضح المصادر سبب مقتل الصبري، وهل هي جنائية؟ أم أن الجريمة لها علاقة بانتشار عصابات مسلحة تحارب الفنانين؟.

ومؤخرا تعرض فنانون، ورياضيون لعمليات قتل من قبل مسلحين في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، دون أن يتم الكشف عنها خوفا من ملاحقة جماعة الحوثي للناشطين والصحفيين.

لمشاهدة الفيديو إضغط هنا