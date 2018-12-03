مدير شرطة المهرة يتفقد سير العمل في مشروع تأهيل نقطة الدمخ بالمسيلة

تفقد مدير عام الشرطة بمحافظة المهرة العميد مفتي سهيل صموده أمس سير العمل الجاري في مشروع إعادة تأهيل نقطة الدمخ بمديرية المسيلة.

وخلال تفقده لمكونات المشروع ، وجه مدير الشرطة المقاول بضرورة الالتزام في العمل والتقيد بالشروط والمواصفات الفنية المحددة و الإسراع في الإنجاز.

وأشار العميد مفتي صموده إلى الأهمية الكبيرة لنقطة الدمخ والموقع الاستراتيجي الهام الذي تمثله كونها مدخل المحافظة وبوابتها الغربية.

ويتكون المشروع بناء عنابر للجنود والضباط وغرف تفتيش وامانات الأسلحة وغيرها بالإضافة إلى بناء مركز أمني متكامل مزود بكافة الإمكانيات والتجهيزات الأمنية اللازمة.

وأشاد مدير عام الشرطة بالدور الكبير الذي يطلع طاقم نقطة الدمخ ، داعيا إلى رفع اليقضة الأمنية العالية للأفراد والتدقيق في عملية التفتيش والتعامل الإيجابي والمسؤول مع المواطنين وتسهيل إجراءات مرورهم بعيدا عن أي تعقيدات.

وختم العميد مفتي صموده تصريحه بالاشادة بالجهود التي يبذلها محافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت في دعم الأجهزة الأمنية و تعزيز دورها والحفاظ على الأمن والإستقرار والسكينة العامة وبالدعم الذي يقدمه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للمهرة في هذا الجانب.