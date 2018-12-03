الطائرة الاثيوبية تقلع من مطار صنعاء تحمل 100 حوثي إلى سلطنة عمان

أفادت مصادر في صنعاء إن الطائرة الاثيوبية اقلعت قبل قليل من مطار صنعاء الدولي تحمل 100 حوثي نصفهم جرحى متجه الى سلطنة عمان.
وكانت الطائرة الاثيوبية قد وصلت صنعاء عصر اليوم الاثنين مع المبعوث الاممي جريفيث وذلك لنقل الحوثيين الى عمان تمهيدا لمشاورات السلام في السويد.
يذكر أن الطائرة الاثيوبية استأجرتها الامم المتحدة لنقل الحوثيين.
ومن المقرر أن تبدأ المشاورات في السويد خلال الاسبوع الجاري بعد أن أعلن المبعوث الاممي عن البدئ بالمشاورات.
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