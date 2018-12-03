بالصور.. مناقشة التحضيرات الجارية للإحتفال بمناسبة عيد الجلاء في المهرة

ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بالمهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، اليوم بقاعة المجمع الحكومي، اجتماعاً مشتركاً ضم اللجنة الأمنية والوكلاء وأعضاء المكتب التنفيذي، وذلك لمناقشة الإعداد والتحضير للإحتفال بالذكرى الـ51 لعيد الجلاء في الـ30 من نوفمبر المجيد.

وفي الإجتماع نقل الأمين العام تحيات وتبريكات وتوجيهات الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ المحافظة للإخوة المجتمعين من وكلاء ومدراء عموم وقيادات عسكرية وأمنية بشأن الإعداد والتحضير لإقامة مهرجان جماهيري خطابي حاشد للإحتفال بهذه المناسبة الوطنية العظيمة .

مؤكداً على ضرورة المشاركة المجتمعية من كافة القطاعات ومنظمات المجتمع المدني وضرورة تفاعل الجميع مع هذا الحدث الكبير والمناسبة الخالدة التي نعيش معها كل عام لنتذكر تلك التضحيات الجسيمة التي قدمها الشهداء والأحرار فداءً لهذا الوطن الغالي ومن أجل حريتنا.

واستعرض اللقاء أهم الآراء والإقتراحات وتشكيل اللجان التحضيرية للمهرجان الجماهيري الذي سيشهد مشاركة جماهيرية حاشدة من مختلف مديريات المحافظة.

وحدد الإجتماع صباح الخميس 6 / ديسمبر / 2018 م موعداً للمهرجان وسيحدد المكان والإعلان عنه في وقت لاحق.