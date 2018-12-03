شكرا لقرائتكم خبر عن الان مباشر الان من محلات الصرافة .. انهيار مخيف للريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي .. أسعار الصرف الآن في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار الصرف في العاصمة صنعاء قبل قليل ان الدولار الأمريكي والريال السعودي ترتفع من جديد أمام الريال اليمني من مساء اليوم الاثنين بشكل مستمر.





وأضافت المصادر ان الان سعر الدولار الأمريكي 492 والريال 131 حيث كان امس الدولار الأمريكي 485 والريال السعودي 128 وبحسب المصادر قد يستقر الدولار الأمريكي بسعر 500ريال يمني.

شكرا لقرائتكم خبر عن الان مباشر الان من محلات الصرافة .. انهيار مخيف للريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي .. أسعار الصرف الآن في صنعاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .