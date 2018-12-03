شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :هذا ماحدث في مطار صنعاء الدولي قبل قليل واثار غضب المبعوث الأممي الى اليمن (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في مطار العاصمة صنعاء أن مليشيا الحوثي رفضت إكمال عمليات نقل 50 من الجرحى في صفوفها إلى الخارج رغم الترتيبات الكاملة التي كانت تستعد طائرة مستأجرة لنقلهم إلى العاصمة العمانية مسقط. وأكدت المصادر إن المبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي وصل قبل ساعات إلى مطار صنعاء أبدى استياءه من عدم إيفاء المليشيا الحوثية بعهودها، معتبرًا إن مماطلة الحوثيين في نقل الجرحى يأتي في سياق تهربهم من حضور مشاورات السلام في السويد، كما سبق لهم فعل ذلك عندما عطلوا مشاورات جنيف الأخيرة. وحسب المصادر ” فإن 50 من جرحى الحوثيين لايزالون في صالة انتظار المغادرة ونتيجة خلافات بين قيادات الحوثيين تعطلت رحلة المغادرة. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين تسهيله لعملية نقل جرحى الحوثيين مع مرافقيهم إلى مسقط اليوم عبر طائرة الأمم المتحدة بطلب من المبعوث الأممي، وبتنسيق مع الحكومة الشرعية اليمنية. وقال ناطق التحالف العقيد تركي المالكي إن طائرة أممية ستصل الاثنين مطار صنعاء لإخلاء الجرحى يرافقهم 50 مرافقا و3 أطباء يمنيين وطبيب يتبع للأمم المتحدة من صنعاء إلى مسقط. وكان المشهد اليمني قد نقل في وقت سابق معلومات عن مغادرة وفد الحوثيين وجرحاهم إلا أن مصادر أخيرة أكدت أن مليشيات الحوثي أفشلت عملية المغادرة في الدقائق الأخيرة وأعادت الجرحى إلى صالة الانتظار وحتى اللحظة لاتزال الخلافات بين القيادات في صالة المطار، حيث تصر قيادات عليا في الجماعة على نقل جرحى تابعين لها فيما يشترط آخرون نقل جرحى ليسوا في القائمة المعدة مسبقا بالتنسيق مع الأمم المتحدة.



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