ماي تعتبر موقف بلادها من قتل خاشقجي وجهة نظر وتطالب بإنهاء الحرب في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – لندن
على غير العادة، أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، على ضرورة انهاء الحرب في اليمن.
و أكدت ماي التي ظلت حكومتها تدعم العدوان على اليمن طيلة السنوات الماضية، أن علاقة بريطانيا مع السعودية مهمة لكنها قالت في الوقت ذاته ان هذه العلاقة لن تمنعها من التعبير بقوة عن وجهة نظرها في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه ماي موقف بلادها من عملية الاغتيال بمثابة وجه نظر لا غير فقد طالبت بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بضرورة إنهاء الحرب في اليمن” وذلك في اشارة واضحة الى ان قرار الحرب مرتبط بأبن سلمان.
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