قبل عقد مباحثات السلام في السويد.. غريفيت يصل صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الاثنين، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، لاستكمال مساعيه لعقد محادثات سلام برعاية أممية في السويد.

وبحسب خارطة الامم المتحدة فمن المتوقع بدء المحادثات يوم الأربعاء بعد أن قام مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث بزيارات مكوكية بين كافة الاطراف بهدف تلافي ما حدث في الجولة السابقة التي انهارت في سبتمبر .

ويأمل غريفيث في التوصل لاتفاق بشأن إعادة فتح مطار صنعاء وتأمين صفقة لتبادل السجناء ووقف إطلاق النار في الحديدة كأساس لهدنة أشمل تتضمن وقف ضربات التحالف الجوية التي قتلت آلاف المدنيين اليمنيين والهجمات الصاروخية على المدن السعودية.