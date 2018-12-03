شكرا لقرائتكم خبر عن التحـالف العربي يرصد صاروخاً باليستياً للحوثيين سقط في البحر الأحمر.. شاهد المفاجأة الصادمة والهدف الذي كان سيصل اليه ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن التحالف العربي ، مساء الأحد ، أن الدفاعات الجوية لقواته رصدت سقوط صاروخ بالستي في البحر الأحمر، أطلقته مليشيا الحوثي من مدينة الحديدة غربي اليمن.

وقالت قوات التحالف العربي، في بيان لها، إن “مليشيا الحوثي” أطلقت صاروخاً بالستياً من ساحل رأس الكثيب، بجوار ميناء الحديدة الاستراتيجي والذي تم رصده بشكل دقيق قبيل سقوطه في البحر الأحمر، قبالة البلدات الجنوبية للمحافظة.

وذكر البيان بأن “مليشيا الحوثي” حاولت استهداف إحدى قرى مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، وذلك في أعقاب هزائمها الفادحة ميدانيا من قبل القوات المشتركة التي أحكمت سيطرتها على مواقع إستراتيجية في قلب المدينة من قبضة مسلحيها، حد تعبيره.

وقال التحالف العربي في بيانه أن سعي “مليشيا الحوثي” الموالية لإيران باستهداف إحدى القرى المأهولة بالسكان التابعة لمديرية الدريهمي بالحديدة ، يؤكد استمرار هذه المليشيات بارتكاب جرائمها الممنهجة ضد الشعب اليمني وفي تحد واضح للأعراف والقوانين الدولية التي تجرم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في أوقات الحروب.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستواصل العمل على تدمير القدرات النوعية كالصواريخ الباليستية والتي لا يمكن السماح لمليشيا إرهابيه بالحصول عليها لتهديد الأمن الإقليمي والدولي، حد قوله.