شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تفجر اثنين من أكبر ابراج مدينة الحديدة وتحيلهما الى ركام ..شاهد الصور "قبل وبعد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجرت مجاميع مليشيا الحوثي الإرهابية، الأحد 2 ديسمبر/ كانون الأول 2018، اثنين من أكبر المباني جنوب غرب مدينة الحديدة.



وأكد سكان محليون، أن مجاميع مليشيا الحوثي أقدمت على تفخيخ اثنين إثنين من أكبر المباني في المدخل الجنوبي الغربي لمدينة الحديدة.



وقالوا إن المجاميع الحوثية نسفت فندق الكروان الواقع بالقرب من دوار المطار ومنزل علي محسن ومبنى آخر بجانبه وقامت بتسويتهما بالأرض.



وكانت مليشيا الحوثي نسفت مطلع الشهر الماضي، عمارة خالد عبدالنبي في شارع الخمسين، أكبر المباني السكنية في مدينة الحديدة.

شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تفجر اثنين من أكبر ابراج مدينة الحديدة وتحيلهما الى ركام ..شاهد الصور "قبل وبعد" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .