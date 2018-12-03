شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل فنان شعبي أمام منزله وسط صنعاء(الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل، مساء أمس الأحد، فنان شعبي، على يد مسلحين مجهولين، أمام منزله بالعاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن الفنان الشعبي معين الصبري، قتل على يد مسلحين مجهولين مساء أمس الأحد، أمام منزله في حي مسيك، وسط العاصمة صنعاء.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو يظهر الفنان الصبري وهو مضرجا بالدماء بعد مقتله من قبل العصابة المسلحة أمام منزله.



ومؤخرا تعرض فنانون، ورياضيون لعمليات قتل من قبل مسلحين في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.