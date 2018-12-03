شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. زعيم الحوثيين يتدخل لأفشال مشاورات السويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت قناة سكاي نيوز عن مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثي تسعى إلى إفشال مشاورات السويد بعد عدم التزامها بالاتفاقات مع الأمم المتحدة والتحالف والحكومة الشرعية بشأن نقل الجرحى الحوثيين

واضافت المصادر ان قيادات حوثية مقربة من زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي تدخلت لاستبدال بعض الجرحى من أبناء القبائل بآخرين من أقارب الحوثي مما تسبب بتأخير إقلاع طائرة الأمم المتحدة.

وكان المبعوث الأممي وصل اليوم صنعاء لمرافقة وفد الحوثيين والجرحى الذين الحوا على نقلهم فيما تقول مصادر ان الجرحى عبارة عن عناصر عراقية وإيرانية يراد اخراجهم على أنهم جرى يمنيين يتبعون المليشيات .