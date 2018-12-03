شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو : خليجية تشتري حجابًا من الذهب بـ قيمة 75 الف دولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ??????أثارت فتاة ظهرت في مقاطع فيديو انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غضبًا بين ناشطين، بعدما كشفت عن شرائها حجابًا من ذهب.

وأعلنت الفتاة أنها “قامت بتفصيل حجاب من الذهب عياره بين 21 و22 غرام ويبلغ وزنه 2 كيلو غرام”.

ويظهر من لهجة الفتاة أنها من إحدى دول الخليج، فيما قال ناشطون إنها كويتية.

وعلقت الفتاة في الفيديو الذي ظهرت فيه وهي ترتدي الحجاب داخل محل صاغة فيما يبدو: “وأخيرًا قررت انا ضحى اشتري حجاب الذهب، إيش رأيكم، ما حلو علي؟ يهبل؟ ماشاء الله، فيه 2 كيلو عيار 22”. فيما أورد ناشطون أن قيمة الحجاب وصلت إلى 75 ألف دولار.

واستنكر رواد مواقع التواصل تصرف الفتاة، معتبرين أنه “تبذير وإسراف” فيما شكك آخرون بصحة ما جاء في الفيديو.