أنباء.. توقف العمل في محاكم المحافظات المحررة لهذا السبب

قال مصدر قضائي إن هذا الأسبوع الأخير واليوم الأخير يوم الخميس القادم أخر موعد لمجلس القضاء الاعلى اليمني التي اقرته الجمعية العامه لنادي قضاة الجنوب في منح القضاة تسوياتهم.

واصدار القرار الجمهوري بذلك وايضا منحهم مخصصات التطبيب اسوة بإعضاء المحكمة العليا ومجلس القضاء الاعلى.

وأكد أن أخر موعد في الاضراب الجزئي الخميس القادم من هذا الاسبوع.

وفي حالة عدم استجابة المجلس لمطالب القضاة بااصدارالتسويات بقرارجمهوري فٱن العمل سيتوقف في جميع محاكم المحافظات المحررة.

ويحمل القضاة مجلس القضاء الاعلى ماسيترتب على ذلك.