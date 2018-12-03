العوج يبحث مع السفير البريطاني تفعيل الدعم المقدم من المانحين

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي د نجيب العوج، اليوم الاثنين مع السفير البريطاني لدى اليمن مستجدات الأوضاع الاقتصادية في اليمن ومدى تفعيل وتسخير ما يقدمه المانحين وعلى رأسهم المملكة المتحدة وخاصة في الجانب التنموي ودعم مشاريع البنية التحتية.

وأشار وزير التخطيط الى جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتركيز على اعادة تأهيل البنى التحتية و خلق فرص عمل و رفع كفاءات الكوادر البشرية واولويات الحكومة لضمان شفافية استيعاب المنح والدعم المقدم من الاشقاء والاصدقاء.

من جانبه اكد سفير المملكة المتحدة دعم حكومته للحكومة اليمنية .. مستعرضا الجهود المبذولة لدعم اليمن وحجم الدعم المقدم خلال العام 2018 و ما تم اعتماده لليمن خلال العام 2019 في بنود الاغاثة و التنمية ودعم المؤسسات التنفيذية للمشاريع في اليمن.