مقربون من زعيم المليشيات يتسببون بتأخير إقلاع طائرة الأمم المتحدة

ذكرت مصادر دبلوماسية، اليوم الاثنين، أن "قيادات حوثية مقربة من زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي تدخلت لاستبدال بعض الجرحى من أبناء القبائل بآخرين من أقارب الحوثي مما تسبب بتأخير إقلاع طائرة الأمم المتحدة".

ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن مصادر دبلوماسية قولها إن"المبعوث الدولي أبدى استيائه من عدم التزام ميليشيات الحوثي بتعهداتها".

وبينت المصادر، أن" ميليشيات الحوثي تسعى إلى إفشال مشاورات السويد بعد عدم التزامها بالاتفاقات مع الأمم المتحدة والتحالف والحكومة الشرعية بشأن نقل الجرحى الحوثيين".