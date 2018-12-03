التحالف: إصدار 14 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية والمليشيا تعرقل 5

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، "إصدار 14 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية". وبحسب تصريحات صحفية - رصدها" الخليج 365"، فإن "ميناء الحديدة خالي من السفن منذ ثلاثة أيام و5 سفن تنتظر الدخول منذ 26 يوما". وذكر المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إن "ميليشيات الحوثي تؤثر على الشعب اليمني بتعمدها تعطيل دخول وتفريغ حمولة 5 سفن".

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