شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وصول طائرة اممية الى مطار صنعاء والحوثيين يماطلون نقل الجرحى لافشال مشاورات السويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في مطار العاصمة صنعاء أن مليشيا الحوثي تماطل في إجراءات نقل من يقاتلون في صفوفها إلى مطار صنعاء لنقلهم إلى سلطنة عمان بالطائرة الأممية التي وصلت اليوم الاثنين إلى مطار صنعاء.

وأكدت المصادر إن المبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي وصل قبل ساعات إلى مطار صنعاء يسعى الى معالجة ذلك ،،، وأفاد خبير في الحركة الحوثية بان مماطلة الحوثيين في نقل الجرحى يأتي في سياق تهربهم من حضور مشاورات السلام في السويد، كما سبق لهم فعل ذلك عندما عطلوا مشاورات جنيف الأخيرة وكجزء من مبادئ الحركة في عدم إيفاء المليشيا الحوثية بالعهود والمواثيق ،

كما إفادت المصادر بان سيب التعطيل تدخل قيادات حوثية مقربه من عبدالملك لاستبدال بغض من جرحى ابناء القبائل بآخرين من ابناء عمومة وأقارب الحوثي

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين تسهيله لعملية نقل جرحى الحوثيين مع مرافقيهم إلى مسقط اليوم عبر طائرة الأمم المتحدة بطلب من المبعوث الأممي، وبتنسيق مع الحكومة الشرعية اليمنية.

وقال ناطق التحالف العقيد تركي المالكي إن طائرة أممية ستصل الاثنين مطار صنعاء لإخلاء الجرحى يرافقهم 50 مرافقا و3 أطباء يمنيين وطبيب يتبع للأمم المتحدة من صنعاء إلى مسقط.