شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة .. تسعيرة جديدة مخفضة وغير مسبوقة للمواد الغذائية وأطقم عسكرية للاشراف وأرقام هواتف للإبلاغ عن المخالفين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قائمة أسعار جديدة لتجار الجملة والتجزئة والمطاعم وافران الروتي .

وبحسب ماتم تداوله فقد تم إرفاق ارقام للإبلاغ عن المخالفين عن التسعيرة المحددة، وكانت كالآتي :

الأخوة المواطنين بمحافظة عدن للإبلاغ عن المحلات التجارية المخالفة للتسعيرة المحددة من قبل مكتب الصناعة بعدن بشأن المواد الغذائية يرجى التواصل مع مندوبي الرقابة بمكتب الصناعة على الأرقام التالية :

737739721

736952540

739203389

تعديل في الأسعار الجديده لمجموعه

صابون كرستال صغير 80ريال

اندومي 90ريال

عيصر راني علب 120ريال

جبنه سالم 450ريال

جبنه ابو ولد550ريال

حليب بي بي صغير 80ريال

دلسي صغير 120 ريال

دلسي كبير 180ريال

فاين فل عايلي 450 ريال

عصير دلتل 70ريال

عصير ربيع صغير 110ريال

حليب موز صغير 60ريال

حليب موز كبير 150ريال

عصير فاخر زجاج 120ريال

عصير فاخر عايلي 480ريال

عصير سيزر 150ريال

حليب الربيع 170ريال

حليب يماني 130ريال

البيض 7500ريال

شطه صغير 90ريال

شطه كبير 250ريال

موسي 200ريال

شاهي الكبوس صغير 110ريال

شاهي الكبوس كبير 450ريال

ماء شملان صغير 100ريال

ماء شملان كبير 150ريال

الدجاجة المشوي 1000ريال

النفر الرز 200 ريال

الشاهي الاحمر 30 ريال

الشاهي الحليب 50 ريال

الساندويش 50 ريال

الروتي سبعة 100ريال

هــذا الأسعار الجديده الي الموردين وتجار الجمله والتجزءه بالتقيد

بالاسعار الجديده مالم سيتم محاسبتهم من الجهات المعنية

ملاحظة :

في طقم بكل مديرية للقبض على صاحب البقالة ألي يتزايد.

بالنسبة لكريتر الطقم بالجولة حق الفل (كريتر)