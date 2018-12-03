شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة .. تسعيرة جديدة مخفضة وغير مسبوقة للمواد الغذائية وأطقم عسكرية للاشراف وأرقام هواتف للإبلاغ عن المخالفين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قائمة أسعار جديدة لتجار الجملة والتجزئة والمطاعم وافران الروتي .
وبحسب ماتم تداوله فقد تم إرفاق ارقام للإبلاغ عن المخالفين عن التسعيرة المحددة، وكانت كالآتي :
الأخوة المواطنين بمحافظة عدن للإبلاغ عن المحلات التجارية المخالفة للتسعيرة المحددة من قبل مكتب الصناعة بعدن بشأن المواد الغذائية يرجى التواصل مع مندوبي الرقابة بمكتب الصناعة على الأرقام التالية :
737739721
736952540
739203389
تعديل في الأسعار الجديده لمجموعه
صابون كرستال صغير 80ريال
اندومي 90ريال
عيصر راني علب 120ريال
جبنه سالم 450ريال
جبنه ابو ولد550ريال
حليب بي بي صغير 80ريال
دلسي صغير 120 ريال
دلسي كبير 180ريال
فاين فل عايلي 450 ريال
عصير دلتل 70ريال
عصير ربيع صغير 110ريال
حليب موز صغير 60ريال
حليب موز كبير 150ريال
عصير فاخر زجاج 120ريال
عصير فاخر عايلي 480ريال
عصير سيزر 150ريال
حليب الربيع 170ريال
حليب يماني 130ريال
البيض 7500ريال
شطه صغير 90ريال
شطه كبير 250ريال
موسي 200ريال
شاهي الكبوس صغير 110ريال
شاهي الكبوس كبير 450ريال
ماء شملان صغير 100ريال
ماء شملان كبير 150ريال
الدجاجة المشوي 1000ريال
النفر الرز 200 ريال
الشاهي الاحمر 30 ريال
الشاهي الحليب 50 ريال
الساندويش 50 ريال
الروتي سبعة 100ريال
هــذا الأسعار الجديده الي الموردين وتجار الجمله والتجزءه بالتقيد
بالاسعار الجديده مالم سيتم محاسبتهم من الجهات المعنية
ملاحظة :
في طقم بكل مديرية للقبض على صاحب البقالة ألي يتزايد.
بالنسبة لكريتر الطقم بالجولة حق الفل (كريتر)
شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة .. تسعيرة جديدة مخفضة وغير مسبوقة للمواد الغذائية وأطقم عسكرية للاشراف وأرقام هواتف للإبلاغ عن المخالفين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .