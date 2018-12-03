شكرا لقرائتكم خبر عن الجنرال الأحمر يترحم على صالح ويوجه دعوة هامة للشعب اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ترحم نائب رئيس الفريق الركن علي محسن الأحمر على الرئيس السابق علي عبد الله صالح ورفيقه الشيخ عارف عوض الزوكا، وكل شهداء اليمن الذين استشهدوا من أجل الجمهورية والدفاع عنها، بما فيهم اخواننا في التحالف الذين قدموا أرواحهم من أجل القضاء على المشروع الإيراني في بلادنا.

جاء ذلك خلال في منشور كتبه على صفحته على فيسبوك تعليقا على الذكرى الأولى لمقتل الرئيس السابق صالح ورفيقه الزوكا على أيدي الحوثيين.

ووجه الفريق الأحمر دعوة إلى الشعب اليمني طالبه بالبعد عن المناكفات وإلى رص الصفوف وتوحيدها خلف قيادتنا السياسية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي من أجل استعادة الوطن وتحرير ماتبقى من أراضيه وبمساندة أخوية من الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.